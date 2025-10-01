Zahl der Vermissten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Internat wurde bei dem Einsturz völlig zerstört.
Das Internat wurde bei dem Einsturz völlig zerstört. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Die Retter suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden.
Die Retter suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Dutzende Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst.
Dutzende Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind betroffen.
Vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind betroffen. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Angehörige bangten um ihre verschütteten Kinder.
Angehörige bangten um ihre verschütteten Kinder. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter.
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten.
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt.
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Das Internat wurde bei dem Einsturz völlig zerstört.
Das Internat wurde bei dem Einsturz völlig zerstört. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Die Retter suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden.
Die Retter suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Dutzende Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst.
Dutzende Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind betroffen.
Vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind betroffen. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Angehörige bangten um ihre verschütteten Kinder.
Angehörige bangten um ihre verschütteten Kinder. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter.
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten.
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt.
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Panorama
Zahl der Vermissten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter den Trümmern einer eingestürzten Schule in Indonesien werden weit mehr Schüler vermisst als zunächst gedacht. Die Retter kämpfen gegen die Zeit - und tonnenweise Beton.

Jakarta.

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Schulgebäudes in Indonesien sind wahrscheinlich deutlich mehr Menschen verschüttet worden als zunächst angenommen. Die Behörden gingen nun von mindestens 91 Vermissten unter den Trümmern des islamischen Internats Al Khoziny in der Stadt Sidoarjo aus, teilte der Katastrophenschutz mit. Zuvor war von 38 Vermissten - größtenteils Schülerinnen und Schüler - die Rede gewesen. 

"Laut der Anwesenheitsliste der Schüler werden noch 91 Menschen vermisst", bestätigte der Sprecher des Katastrophenschutzes, Abdul Muhari, der Deutschen Presse-Agentur. Am Nachmittag (Ortszeit) gelang es Rettern, einen Menschen lebend zu bergen, wie Mohammad Syafii, Chef der indonesischen Such- und Rettungsagentur Basarnas, erklärte.

Eine weitere Person sei tot aufgefunden worden. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf vier. Etwa 100 weitere haben den Einsturz am Montagnachmittag (Ortszeit) überlebt, 26 werden noch im Krankenhaus behandelt. 

Verzweifelte Eltern warten auf Nachrichten

Lokalen Medienberichten zufolge waren die meisten Schüler zwischen 13 und 18 Jahre alt. Viele verzweifelte Eltern harrten unermüdlich nahe der Unglücksstelle aus und hofften auf positive Nachrichten der Retter.

Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter.
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter.
Viele Eltern warteten völlig verzweifelt auf Nachrichten der Retter. Bild: Trisnadi/AP/dpa

Das Internat auf der Hauptinsel Java, an dem noch gebaut wurde, war ganz plötzlich in sich zusammengefallen. Das Unglück ereignete sich während des Gießens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenbar eine tragende Säule nachgab. An dem neu gebauten Gebäude wurden noch Arbeiten am 4. Stock verrichtet, es wurde aber bereits für den Unterricht genutzt.

Lebenszeichen entdeckt

Augenzeugen berichteten, dass das Gebäude zuvor ächzende Geräusche von sich gegeben habe, bevor es innerhalb von Sekunden einstürzte. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Schüler zum Nachmittagsgebet in der Schule auf.

Rettungskräfte suchten weiter nach Verschütteten. Zuvor hatte Muhari betont, dass sechs Personen lebend unter den Trümmern entdeckt worden seien. Sie wurden unter anderem mit Wärmedetektoren aufgespürt und durch kleine Öffnungen mit Nahrung und Wasser versorgt. Ihre Bergung sei wegen der Betonmassen aber sehr schwierig.

"Wir graben Tunnel vom Erdgeschoss aus zu mehreren Stellen, an denen Opfer möglicherweise eingeschlossen sind", sagte Basarnas-Chef Syafii. "Wir haben 15 Stellen entdeckt, an denen Menschen gefunden werden könnten, und mindestens sechs von ihnen weisen noch Lebenszeichen auf." 

Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten.
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten.
Die Retter konnten sich oft nur kriechend an mögliche Überlebende heranarbeiten. Bild: Trisnadi/AP/dpa

Die Rettungskräfte verzichten wegen der Gefahr weiterer Einstürze auf schweres Gerät. Stattdessen kriechen die Teams durch nicht einmal 60 Zentimeter breite Schächte und graben sich oft flach liegend mit der Hand oder kleinen Werkzeugen durch Erde und Beton.

Hunderte Retter kämpfen gegen die Zeit

Hunderte Einsatzkräfte der Such- und Rettungsagentur Basarnas, lokaler Katastrophenschutzbehörden, des Militärs und der Polizei sind rund um die Uhr im Einsatz. Laut Syafii wurden bei dem Unglück mehrere Schichten aus schwerem Beton übereinandergestapelt. "Diese Art von Einsturz erfordert besondere Maßnahmen", sagte er. Die Operation bleibe extrem gefährlich. "Schon eine Erschütterung an der falschen Stelle könnte einen weiteren Einsturz auslösen." Dennoch setzen die Retter auf die kritische Überlebensgrenze für Verschüttete von 72 Stunden.

Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt.
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt. Bild: Trisnadi/AP/dpa
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt.
Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt. Bild: Trisnadi/AP/dpa

Der südostasiatische Inselstaat Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Fast 90 Prozent - oder etwa 240 Millionen Menschen - sind Muslime. Landesweit gibt es Zehntausende islamische Schulen und Internate. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
4 min.
Tote und Vermisste nach Einsturz von Schule in Indonesien
Die Retter suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden.
Ein islamisches Internat auf Java stürzt plötzlich bei Bauarbeiten ein. Schüler sind gerade beim Gebet, als das Unglück passiert. Es gibt Tote und Dutzende Vermisste - aber offenbar noch Hoffnung.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
02.10.2025
3 min.
Schuleinsturz in Indonesien: Retter finden Überlebende
Die Retter haben mehrere Menschen lebend geborgen.
Seit Tagen suchen Retter unter den Trümmern eines eingestürzten Internats nach Verschütteten. Lange gruben sie mit bloßen Händen - und fanden noch Überlebende. Doch jetzt schwindet die Hoffnung.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel