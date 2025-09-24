Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor war lange Tradition.
Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor war lange Tradition. Bild: Christoph Soeder/dpa
Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor war lange Tradition.
Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor war lange Tradition. Bild: Christoph Soeder/dpa
Panorama
ZDF-Silvesterparty zieht von Berlin nach Hamburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Millionen Menschen verfolgen im Zweiten traditionell den Jahreswechsel am Brandenburger Tor. Doch der Berliner Senat will das Event nicht mehr bezuschussen. Jetzt hat Hamburg seine Chance ergriffen.

Berlin.

Statt Raketen vor dem Brandenburger Tor künftig Feuerwerk über dem Tor zur Welt: Die ZDF-Silvestershow verlässt Berlin und zieht nach Hamburg, wie der Sender mitteilte. Zuvor hatte "Bild" berichtet. 

Die nächste Jahreswechsel-Show "Willkommen 2026" wird das Zweite demnach live aus der HafenCity vor dem Hamburg-Überseequartier übertragen - "mit Elbblick, einzigartiger Schwimmbühne und vielen Überraschungen". Moderieren werden demnach Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Die Show wird am 31. Dezember ab 20.15 Uhr live übertragen.

Zuvor hatte es in der Bundeshauptstadt Streit um die künftige Finanzierung des Spektakels gegeben. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hatte im Sommer dieses Jahres angekündigt, dass die traditionelle Silvester-Sause am Brandenburger Tor definitiv keine Zuschüsse mehr vom Land bekommt. Der private Veranstalter hatte die Show daraufhin abgesagt. Die Feier galt immer als Deutschlands größte Silvesterparty. 

"Perfekter Ort, um gemeinsam das Neue Jahr zu begrüßen"

"Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Steuerzahler, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren", sagte der CDU-Politiker Wegner damals der Deutschen Presse-Agentur. "Erst recht nicht in Zeiten einer angespannten Haushaltslage." Ob der Hamburger Senat das Event bezuschussen wird, geht aus einer ersten Sendermitteilung nicht hervor.

"Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt und eine Stadt der Begegnungen. Wir freuen uns, dass die ZDF-Silvestershow zum ersten Mal aus der Hansestadt an der Elbe gesendet wird", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der ZDF-Mitteilung zufolge. Die HafenCity spiegelt unsere maritime Tradition wider und steht zugleich für Weltoffenheit und Modernität – ein perfekter Ort, um gemeinsam das Neue Jahr zu begrüßen."

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann ergänzte: "Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben. Nach vielen erfolgreichen Jahren in Berlin wird die Silvesterparty 2025/2026 erstmals in Hamburg produziert."

"Großes Feuerwerk über der Elbe" 

Das ZDF versprach: "Neben hochkarätigen Musik-Acts, Überraschungsgästen und spektakulären Bildern aus der Hansestadt darf sich das Publikum auf eine einzigartige Schwimmbühne und ein großes Feuerwerk über der Elbe freuen."

Weitere Informationen zu Programm, Künstlerinnen und Künstler und Mitmachaktionen sollen in den kommenden Wochen folgen. Das Brandenburger Tor war seit Jahrzehnten Schauplatz einer Feier zum Jahreswechsel, mit Wurzeln bis hin zur Zeit der Wiedervereinigung. Verschiedene Sender übertrugen nacheinander das Spektakel in verschiedenen Konstellationen, seit dem Übergang 2010/2011 hat das ZDF das Spektakel stets begleitet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Öffentlich-Rechtliche nur noch mit modernen Geräten zu sehen
Ohne HD-Empfang sind ARD und ZDF nicht mehr zu sehen. (Symbolbild)
Das Kürzel HD steht für "High Definition", also hohe Bildauflösung. Fast alle Fernseher in Deutschland sind schon damit ausgerüstet. Wer aber noch eine sehr alte Glotze hat, guckt bald in die Röhre.
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
2 min.
Andrea Kiewel und "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast im Saarland
Mit dem ZDF-Fernsehgarten macht Andrea Kiewel Station im Saarland. (Archivbild)
Das Industriedenkmal Völklinger Hütte wird für zwei Ausgaben zur Kulisse für die ZDF-Sendung am Sonntagmittag. Moderatorin Andrea Kiewel erwartet prominente Gäste - darunter auch einige Saarländer.
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel