Österreichs Kanzler: Nationale Tragödie

An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse. Es gibt Tote. Nun wird mehr bekannt.

Graz.

Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker hat nach den Todesschüssen an einer Schule in Graz von einer nationalen Tragödie gesprochen. Er denke an die Opfer und Hinterbliebenen, sagte Stocker vor Ort in Graz. Er sprach von einem unfassbaren Gewaltexzess.