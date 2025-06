Zehn Tote und Verletzte bei Angriff auf Party in Mexiko

Die Gäste feiern und tanzen zu Live-Musik, als Schüsse fallen. Was zu der Attacke führte, ist noch unklar.

Irapuato.

In Mexiko sind bei einem bewaffneten Angriff auf eine Party zehn Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die Attacke ereignete sich in der örtlichen Nacht zum Mittwoch in der zentral gelegenen Stadt Irapuato, wie die Polizei mitteilte. Zu den Motiven gab es zunächst keine Informationen. "Die Ermittlungen laufen", sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum.