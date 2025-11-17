Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Köpplin (zweiter von links) aus Schweinfurt wurde geehrt.
Thomas Köpplin (zweiter von links) aus Schweinfurt wurde geehrt. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Inna Rommelfanger aus Verden (zweite von links) wurde geehrt.
Inna Rommelfanger aus Verden (zweite von links) wurde geehrt. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Emma Maria Tuscher, Elias Christofer Linz und Paul Christoph Georg aus Frankfurt am Main bekamen den Preis verliehen.
Emma Maria Tuscher, Elias Christofer Linz und Paul Christoph Georg aus Frankfurt am Main bekamen den Preis verliehen. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Rudi Cerne moderiert die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst".
Rudi Cerne moderiert die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst". Bild: Peter Kneffel/dpa
Thomas Köpplin (zweiter von links) aus Schweinfurt wurde geehrt.
Thomas Köpplin (zweiter von links) aus Schweinfurt wurde geehrt. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Inna Rommelfanger aus Verden (zweite von links) wurde geehrt.
Inna Rommelfanger aus Verden (zweite von links) wurde geehrt. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Emma Maria Tuscher, Elias Christofer Linz und Paul Christoph Georg aus Frankfurt am Main bekamen den Preis verliehen.
Emma Maria Tuscher, Elias Christofer Linz und Paul Christoph Georg aus Frankfurt am Main bekamen den Preis verliehen. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Rudi Cerne moderiert die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst".
Rudi Cerne moderiert die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst". Bild: Peter Kneffel/dpa
Panorama
Zivilcourage rettet Leben – XY-Preis für Helfer verliehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Freunde stoppen eine Vergewaltigung, eine Pflegerin rettet eine durch 49 Messerstiche verletzte Frau. Immer wieder gibt es Gewalttaten, bei denen Helfer eingreifen.

Berlin.

Die Täter sind gewalttätige Männer, die Opfer Frauen, die von diesen Männern schwer verletzt wurden. Nur durch das mutige und schnelle Eingreifen von Zeugen und Helfern konnten in drei Fällen noch schlimmere Verletzungen oder der Tod verhindert werden. Diese Helfer wurden am Abend in Berlin mit dem "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen" der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgezeichnet. 

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) würdigte die Zivilcourage und die Tatkraft der Zeugen: "Der XY-Preis zeigt, dass jeder Einzelne mit seinem Handeln einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Dieses Engagement ist das Fundament unseres Zusammenlebens und verdient höchsten Respekt und Anerkennung." Die Preisträger sind am 26. November ab 20.15 Uhr in der Livesendung zu Gast. 

Vergewaltigung knapp verhindert

Drei Freunde verhindern im ersten der ausgezeichneten Fälle eine Vergewaltigung. In Frankfurt/Main hören sie im Mai 2023 in den frühen Morgenstunden panische Hilferufe. Eine 27-jährige Frau ist überfallen worden, der Täter hat sie bereits zu Boden gestoßen und versucht, sie zu vergewaltigen. Das Opfer wehrt sich, doch der Mann ist stärker. 

Die drei Freunde - zwei junge Männer und eine junge Frau - sind in der Nähe des Tatortes und greifen ein. Als der Täter sie bemerkt, flüchtet er. Einer der jungen Männer verfolgt ihn, die junge Frau kümmert sich um das Opfer. Der zweite Mann eilt seinem Freund hinterher, sie rufen die Polizei an. Fast eine Viertelstunde lang sind sie dem Täter auf den Fersen, bis schließlich die Polizei eintrifft und den Mann festnimmt. Das Opfer hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Der 35-jährige Täter, ein polizeibekannter Sexualstraftäter, wird verurteilt. 

49 Messerstiche gegen Ex-Freundin

Im zweiten Fall greift eine Pflegerin im Mai 2024 in Verden (Niedersachsen) mutig ein, als sie auf der Straße sieht, wie ein Mann auf eine Frau einsticht. Sie fährt mit ihrem Auto auf den Mann zu, doch der Täter lässt nicht ab. Sie wirft mit Gegenständen - ohne Erfolg. Dem blutenden Opfer gelingt es, näher zum Auto der Helferin zu gelangen und dem Mann das Messer zu entwinden. Die Pflegerin tritt nach dem Messer und bringt es außer Reichweite.

Als die Frau sich in das Auto der Helferin schleppt, attackiert der Angreifer sie durch das offene Fenster. Schließlich kann die Pflegerin mit dem schwerverletzten Opfer im Auto entkommen und in ein Krankenhaus fahren. Die 36-jährige Frau überlebt mit 49 Messerstichen. Der Täter ist ihr Ex-Partner und Vater ihrer beiden Kinder.

Blutende Frau fleht um Hilfe

In Schweinfurt (Bayern) ist ein Industrieelektriker im Juli 2024 morgens mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit, als er einen Mann sieht, der eine stark blutende Frau hinter sich herzieht. Er wendet und spricht die beiden an, die Frau fleht ihn um Hilfe an. Der Helfer will das Auto des Täters blockieren. Doch dieser sperrt die Frau in den Kofferraum und entkommt. 

Schnell alarmiert der Helfer die Polizei und folgt dem Wagen, der dann von einer Straßensperre gestoppt wird. Polizisten befreien die schwerverletzte Frau. Ihr Ex-Mann hatte mit einem Hammer auf sie eingeschlagen. Durch eine Notoperation überlebt sie. Der Täter wird zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
06.11.2025
4 min.
Vier Wochen nach gewaltsamem Tod von Fabian Frau in Haft
Oberstaatsanwalt Harald Nowack gibt in Rostrock bekannt, worauf viele wochenlang gewartet haben: Im Fakk des achtjährigen Fabian ist ein Haftbefehl ergangen.
Ein achtjähriger Junge verschwindet von zu Hause, vier Tage später wird er tot gefunden, 15 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Vier Wochen darauf gelingt den Behörden eine Festnahme.
Iris Leithold und Frank Pfaff, dpa
21:56 Uhr
2 min.
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Trump will am Dienstag den saudischen Kronprinz in Washington empfangen.
Bislang liefert Washington die Tarnkappenjets in der Region ausschließlich an den engen Verbündeten Israel. Kurz vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen kündigt Trump an: Das soll sich nun ändern.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
21:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 13 Bilder
Tore für Deutschland - Leroy Sane
05.11.2025
4 min.
Fabian starb am Tag seines Verschwindens
Kuscheltiere und Kerzen zum Gedenken an Fabian.
Der Fall des vor rund vier Wochen getöteten achtjährigen Fabian hat große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittler nennen nun weitere Details und nutzen auch das Fernsehen, um mögliche Zeugen zu finden.
Helmut Reuter, dpa
Mehr Artikel