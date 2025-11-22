Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro bei der Vorstellung seines Buches. Die beiden sind nun Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. (Archivbild)
Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro bei der Vorstellung seines Buches. Die beiden sind nun Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa
Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro bei der Vorstellung seines Buches. Die beiden sind nun Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. (Archivbild)
Boris Becker mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro bei der Vorstellung seines Buches. Die beiden sind nun Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa
Panorama
Zoë Vittoria ist da: Boris Becker wieder Vater geworden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Boris Becker ist wieder im Familienglück. Der einstige Tennisstar und seine Frau Lilian geben die Geburt einer Tochter bekannt.

Berlin.

Der frühere Tennisprofi Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf dpa-Anfrage im Namen seiner Mandanten Lilian Monteiro und Boris Becker. "Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen."

Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten "Welcome to the world…" und dem Namen des Kindes erschienen. Dazu ist ein Foto mit drei Händen zu sehen, darunter die Hand eines Babys.

Zu "Bild" sagte Becker, der am Samstag auch seinen eigenen Geburtstag beging und 58 Jahre alt wurde: "Meine Frau Lilian und ich freuen uns, die Geburt unserer Tochter bekannt zu geben. (...) Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater. Mutter und Tochter geht es gut!"

Becker hatte Geburt erst für Dezember angekündigt

Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Es kam nun etwas früher zur Welt, als öffentlich erwartet wurde. "Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember", hatte Becker im Sommer im Podcast "Becker Petkovic" mit Blick auf den möglichen Geburtstermin gesagt.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25). "Ich habe wunderbare Kinder", hatte Becker zuletzt bei der Vorstellung seines Buches "Inside" in Berlin gesagt.

Mit Lilian lebt Becker inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit. Immer wieder hatte Becker betont, seine Frau sei seine große Stütze und Liebe.

Zur Buchvorstellung kamen gleich mehrere Familienmitglieder. (Archivbild)
Zur Buchvorstellung kamen gleich mehrere Familienmitglieder. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa
Zur Buchvorstellung kamen gleich mehrere Familienmitglieder. (Archivbild)
Zur Buchvorstellung kamen gleich mehrere Familienmitglieder. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa

"In Babyfragen exzellent"

Während der Beziehung hatte Becker mehrere Monate in Haft verbringen müssen. Er war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Insolvenzverwaltern Vermögenswerte verschwiegen hatte. Im Dezember 2022 - nach 231 Tagen in Haft - wurde er nach Deutschland abgeschoben. In seinem Buch berichtet Becker auch vom Kontakt zu seiner Familie während dieser Zeit.

Dass er sein fünftes Kind erwartet, war im Sommer bekanntgeworden. "Ich versuche - vielleicht auch im Gegensatz zu früher - meine privaten Themen privat zu halten, dass ich also nicht alles mit der Öffentlichkeit teile", hatte Becker im Interview der Deutschen Presse-Agentur im September gesagt. Als vierfacher und bald fünffacher Vater kenne er sich "in Babyfragen exzellent aus".

Becker zählt zu den weltweit bekanntesten Deutschen. 1985 gewann er im Alter von nur 17 Jahren das Tennis-Turnier in Wimbledon - ein Erfolg, der sein Leben, wie er selbst sagt, geprägt hat. Im Sport folgten etliche weitere Erfolge, insgesamt gewann er unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere. Auch nach seiner Zeit als Profi trat Becker immer wieder öffentlich in Erscheinung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:04 Uhr
4 min.
"Unglaublich unzufrieden": Zverev hadert mit Abschlusspleite
Alexander Zverev kann nur schwer fassen, dass er bei den ATP Finals in der Vorrunde gescheitert ist.
Das frühe Aus bei den ATP Finals passt ins Bild von Alexander Zverevs vermaledeiten Saison. Die eigene Leistung nervt ihn mehr als die öffentliche Kritik von Boris Becker. Hilft jetzt der Davis Cup?
Jörg Soldwisch, dpa
15.11.2025
2 min.
Geklaut - Tom Beck sucht sein Mountainbike
Schauspieler Tom Beck sucht nach seinem gestohlenen Fahrrad. (Archivbild)
München, Köln, Berlin. Jahrelang ist das Rad sein treuer Begleiter. Doch in der Hauptstadt ist Endstation. Oder führt der emotionale Aufruf des Schauspielers Tom Beck zu einem Happy End?
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
Mehr Artikel