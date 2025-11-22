Zoë Vittoria ist da: Boris Becker wieder Vater geworden

Boris Becker ist wieder im Familienglück. Der einstige Tennisstar und seine Frau Lilian geben die Geburt einer Tochter bekannt.

Berlin. Der frühere Tennisprofi Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf dpa-Anfrage im Namen seiner Mandanten Lilian Monteiro und Boris Becker. "Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen."

Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten "Welcome to the world…" und dem Namen des Kindes erschienen. Dazu ist ein Foto mit drei Händen zu sehen, darunter die Hand eines Babys.

Zu "Bild" sagte Becker, der am Samstag auch seinen eigenen Geburtstag beging und 58 Jahre alt wurde: "Meine Frau Lilian und ich freuen uns, die Geburt unserer Tochter bekannt zu geben. (...) Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater. Mutter und Tochter geht es gut!"

Becker hatte Geburt erst für Dezember angekündigt

Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Es kam nun etwas früher zur Welt, als öffentlich erwartet wurde. "Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember", hatte Becker im Sommer im Podcast "Becker Petkovic" mit Blick auf den möglichen Geburtstermin gesagt.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25). "Ich habe wunderbare Kinder", hatte Becker zuletzt bei der Vorstellung seines Buches "Inside" in Berlin gesagt.

Mit Lilian lebt Becker inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit. Immer wieder hatte Becker betont, seine Frau sei seine große Stütze und Liebe.

Zur Buchvorstellung kamen gleich mehrere Familienmitglieder. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa Zur Buchvorstellung kamen gleich mehrere Familienmitglieder. (Archivbild) Bild: Annette Riedl/dpa

"In Babyfragen exzellent"

Während der Beziehung hatte Becker mehrere Monate in Haft verbringen müssen. Er war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Insolvenzverwaltern Vermögenswerte verschwiegen hatte. Im Dezember 2022 - nach 231 Tagen in Haft - wurde er nach Deutschland abgeschoben. In seinem Buch berichtet Becker auch vom Kontakt zu seiner Familie während dieser Zeit.

Dass er sein fünftes Kind erwartet, war im Sommer bekanntgeworden. "Ich versuche - vielleicht auch im Gegensatz zu früher - meine privaten Themen privat zu halten, dass ich also nicht alles mit der Öffentlichkeit teile", hatte Becker im Interview der Deutschen Presse-Agentur im September gesagt. Als vierfacher und bald fünffacher Vater kenne er sich "in Babyfragen exzellent aus".

Becker zählt zu den weltweit bekanntesten Deutschen. 1985 gewann er im Alter von nur 17 Jahren das Tennis-Turnier in Wimbledon - ein Erfolg, der sein Leben, wie er selbst sagt, geprägt hat. Im Sport folgten etliche weitere Erfolge, insgesamt gewann er unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere. Auch nach seiner Zeit als Profi trat Becker immer wieder öffentlich in Erscheinung. (dpa)