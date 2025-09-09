Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Busfahrer soll versucht haben, es noch vor dem Zug auf die andere Seite zu schaffen. Bild: Ramses Mercado Valdes/AP/dpa
Der Busfahrer soll versucht haben, es noch vor dem Zug auf die andere Seite zu schaffen. Bild: Ramses Mercado Valdes/AP/dpa
Panorama
Zug erfasst Bus: Zehn Tote und Dutzende Verletzte in Mexiko
Zunächst wartet der Reisebus im Stau am Bahnübergang, dann fährt er weiter - trotz des herannahenden Zuges. Ein Video zeigt die dramatische Kollision.

Atlacomulco.

In Mexiko hat ein Güterzug an einem Bahnübergang einen Doppeldeckerbus erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Zehn Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben und Dutzende wurden verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates México mitteilte. Medien berichteten von mehr als 60 Verletzten.

Der Unfall ereignete sich in einem Industriegebiet in der Gemeinde Atlacomulco, rund 130 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt. 

Ein Video zeigt, wie der Bus bei dichtem Verkehr zunächst am unbeschrankten Bahnübergang wartet - dann aber weiterfährt. Als sich der Doppeldecker bereits mitten auf den Gleisen befindet, wird er seitlich von dem Zug erfasst, der mit hoher Geschwindigkeit fährt. 

Der Fahrer des Reisebusses soll nach Angaben des Bahnunternehmens Canadian Pacific Kansas City versucht haben, es noch vor dem Zug auf die andere Seite zu schaffen. Laut einem Zeugen wurden die Warntöne ignoriert, wie Medien berichteten. (dpa)

