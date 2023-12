Zugteil löst sich und wird an Bahnhof vergessen

Unerwartet langer Aufenthalt am Bahnhof: Ohne das der Lokführer es merkte, löste sich ein Teil seines Zuges. Aufgefallen ist ihm das erst am nächsten Halt.

Alt Rosenthal.

Zahlreiche Fahrgäste eines Zuges von Berlin nach Polen haben wegen einer Panne mehr als eine Stunde an einen kleinen Bahnhof ausgeharrt. Ihr Zugteil löste sich im Bahnhof Alt Rosenthal östlich von Berlin vom vorderen Zug, ohne dass der Lokführer es merkte, wie der Betreiber Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) am Freitag mitteilte. "Beim Losfahren an einem Halt hat sich eine Kupplung gelöst", sagte ein NEB-Sprecher.