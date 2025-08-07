Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Moment der Freiheit ist für die jungen Seehunde da, als die Tierpfleger die Transportkörbe öffnen.
Der Moment der Freiheit ist für die jungen Seehunde da, als die Tierpfleger die Transportkörbe öffnen. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Nachdem die Transportkörbe auf Juist vorsichtig geöffnet und Richtung Wasser gekippt wurden, beschnuppern die Seehundjungen zunächst ihre neue Freiheit.
Nachdem die Transportkörbe auf Juist vorsichtig geöffnet und Richtung Wasser gekippt wurden, beschnuppern die Seehundjungen zunächst ihre neue Freiheit. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Der Moment der Freiheit ist für die jungen Seehunde da, als die Tierpfleger die Transportkörbe öffnen.
Der Moment der Freiheit ist für die jungen Seehunde da, als die Tierpfleger die Transportkörbe öffnen. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Nachdem die Transportkörbe auf Juist vorsichtig geöffnet und Richtung Wasser gekippt wurden, beschnuppern die Seehundjungen zunächst ihre neue Freiheit.
Nachdem die Transportkörbe auf Juist vorsichtig geöffnet und Richtung Wasser gekippt wurden, beschnuppern die Seehundjungen zunächst ihre neue Freiheit. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Panorama
Zurück im Meer: Erste aufgepäppelte Seehunde ausgewildert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kurzer Blick zurück, dann robben die ersten Seehundjungen in die Freiheit. Wochenlang wurden die verwaisten Tiere aufgezogen. Nun wartet auf Hubi, Scotty und Co. die Nordsee.

Juist/Friedrichskoog.

Die ersten sieben aufgepäppelten, jungen Seehunde dieser Geburtensaison sind von den beiden deutschen Seehundstationen in Norddeich und Friedrichskoog in die Freiheit entlassen worden. Hubi, Steve und Scotty wurden am frühen Abend am Strand an der Ostspitze der ostfriesischen Insel Juist von Mitarbeitern der Norddeicher Seehundstation in Niedersachsen ausgewildert. Kurz zuvor hatte auch die schleswig-holsteinische Seehundstation in Friedrichskoog mit Ariel, Heddies, Hugo und Vicky ihre ersten Tiere im Nationalpark Wattenmeer ausgesetzt.

Nachdem die Transportkörbe auf Juist vorsichtig geöffnet und Richtung Wasser gekippt wurden, beschnupperten Hubi, Steve und Scotty zunächst ihre neue Freiheit. Dann robbten sie zielstrebig die wenigen Meter Richtung Meer und tauchten in die Nordseewellen ein. "Eine ganz hervorragend, gelungene Aktion. Die Tiere waren ganz entspannt", sagte Peter Lienau, Leiter der Norddeicher Seehundstation.

Erst unmittelbar vor der Auswilderung seien die Jungtiere aus den Aufzuchtbecken genommen worden. Mit einem Boot wurden sie dann in Transportboxen bis nach Juist gebracht. "Nun drücken wir ihnen die Daumen, dass sie ein wunderschönes Leben in freier Wildbahn haben", sagte Lienau.

Die Seehundstationen in Norddeich und in Friedrichskoog sind die einzigen berechtigten Aufnahmestellen für die Seehundjungtiere, auch Heuler genannt, in Deutschland. Seehunde sind im Nationalpark Wattenmeer geschützt.

An der Ostspitze von Juist robben die aufgepäppelten Jungtiere Hubi, Steve und Scotty Richtung Nordsee.
An der Ostspitze von Juist robben die aufgepäppelten Jungtiere Hubi, Steve und Scotty Richtung Nordsee. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
An der Ostspitze von Juist robben die aufgepäppelten Jungtiere Hubi, Steve und Scotty Richtung Nordsee.
An der Ostspitze von Juist robben die aufgepäppelten Jungtiere Hubi, Steve und Scotty Richtung Nordsee. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Warum in Niedersachsen weniger Jungtiere aufgenommen wurden

Für die Tierpfleger beginnt mit der ersten Fahrt nun die Auswilderungssaison. In der Seehundstation Norddeich haben die Jungtiere in diesem Jahr im Schnitt nach 56 ihr Auswilderungsgewicht von 25 Kilogramm erreicht. Zum Vergleich: Als Seehundjunge Hubi Anfang Juni auf Borkum gefunden wurde, wog er gerade mal 8,2 Kilogramm. Wie die anderen Jungtiere auch, getrennt von der Mutter und unterernährt, hätte er allein keine Überlebenschance gehabt.

In der Seehundstation in Friedrichskoog sind zurzeit 185 junge Seehunde untergebracht, in Norddeich wurden bislang 121 Tiere aufgenommen. In Norddeich werden in diesem Jahr damit etwa 30 Prozent weniger verwaiste Jungtiere aufgepäppelt als noch 2024. 

Die Tierpfleger führen das auf weniger Störungen durch den Menschen in der Hauptgeburtenphase ab Juni zurück. Die Geburtenphase fällt in der Regel in die Tourismushochsaison an der Küste. Seehunde brauchen viel Ruhe bei der Aufzucht ihres Nachwuchses. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.07.2025
9 min.
Wieso sollen Paviane im Nürnberger Tiergarten sterben?
Die Gruppe der Guinea-Paviane ist auf 45 Tiere angewachsen und damit zu groß für das Gehege.
Seit gut eineinhalb Jahren wird über das kontroverse Thema gestritten. Aus Platzmangel will der Zoo gesunde Affen töten. Was sind die Gründe dafür?
Irena Güttel, dpa
28.07.2025
2 min.
Mann scheucht für besondere Fotos 20 Seehunde auf
Seehunde brauchen etwa für die Aufzucht ihrer Jungtiere viel Ruhe und sollten nicht gestört werden. (Archivbild)
Inmitten des streng geschützten Nationalparks im Wattenmeer treibt ein 26-Jähriger auf Insel Langeoog eine Gruppe ruhender Seehunde ins Wasser - aus einem fragwürdigen Anlass.
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Mehr Artikel