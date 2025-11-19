Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Bergunglück in Chile sind zwei Deutsche ums Leben gekommen. (Archivbild)
Bei einem Bergunglück in Chile sind zwei Deutsche ums Leben gekommen. (Archivbild) Bild: Manuel Meyer/dpa-tmn
Bei einem Bergunglück in Chile sind zwei Deutsche ums Leben gekommen. (Archivbild)
Bei einem Bergunglück in Chile sind zwei Deutsche ums Leben gekommen. (Archivbild) Bild: Manuel Meyer/dpa-tmn
Panorama
Zwei Deutsche bei Wanderung in Chile tödlich verunglückt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Urlauber waren in einem bekannten Nationalpark im Süden des Landes unterwegs. Dann schlug plötzlich das Wetter um. Fünf Wanderer kommen am Berg ums Leben.

Punta Arenas.

Bei einer Wanderung im chilenischen Nationalpark Torres del Paine sind fünf ausländische Touristen ums Leben gekommen. Es seien zwei Deutsche, zwei Mexikaner und eine Person mit britischer Staatsbürgerschaft tödlich verunglückt, sagte der Regierungsvertreter in der Provinz Magallanes, José Antonio Ruiz, im Fernsehsender T13. 

Der Unglücksort sei wegen schweren Schneefalls nur schlecht zu erreichen, sagte Ruiz. Nach Angaben der Regierung herrschten dort bisweilen Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde. Im äußersten Süden von Chile hat gerade der Frühling begonnen. 

Präsident sichert Opferfamilien Unterstützung zu

"Den Familien, Freunden und Angehörigen der fünf Personen mexikanischer, deutscher und britischer Staatsangehörigkeit, die bei der Tragödie in Torres del Paine leider ums Leben gekommen sind, spreche ich mein tiefstes Beileid aus", schrieb Präsident Gabriel Boric auf der Nachrichtenplattform X. "Seien Sie versichert, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten auf die volle Unterstützung der chilenischen Behörden und Institutionen zählen können."

Torres del Paine ist einer der bekanntesten Nationalparks Chiles und seit 1978 von der Unesco als Biosphären-Reservat anerkannt. Besonders bekannt sind die drei nadelartigen Granitberge in der Mitte des Parks, die rund 2.700 Meter in die Höhe ragen. Etwa 600.000 Touristen besuchen die Region offiziellen Angaben zufolge pro Jahr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
16.11.2025
2 min.
Rechtsruck bei Präsidentenwahl in Chile möglich
Im Mittelpunkt des Wahlkampfs standen die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Migration.
Das südamerikanische Land steht vor einem Richtungswechsel. Viele Wähler sind mit der amtierenden Linksregierung unzufrieden. Die Themen Kriminalität und Migration bestimmten den Wahlkampf.
28.10.2025
2 min.
Zwei Deutsche sterben bei Absturz von Kleinflugzeug in Kenia
Kenianische Beamte untersuchen die Absturzstelle.
Sie waren auf dem Weg in den bei Touristen beliebten Maasai Mara Nationalpark, als ihr Flugzeug plötzlich abstürzt. Alle elf Insassen kommen ums Leben, darunter zwei Personen aus Deutschland.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
Mehr Artikel