Die Bergungsarbeiten dauern mehrere Stunden nach dem Unfall in einem Kieler Gewerbegebiet an.
Die Bergungsarbeiten dauern mehrere Stunden nach dem Unfall in einem Kieler Gewerbegebiet an. Bild: André Klohn/dpa
Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz.
Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz. Bild: André Klohn/dpa
Panorama
Zwei Fahrer sterben bei schwerem Lastwagen-Unfall in Kiel
Zwei Lastwagen berühren sich auf einer Straße in Kiel im Gegenverkehr. Ein Kleintransporter fährt auf. Der folgenschwere Unfall endet für zwei Fahrer tragisch.

Kiel.

Bei einem schweren Unfall mit zwei Lastwagen und einem Kleintransporter in Kiel-Wellsee sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handele es sich um den 41 Jahre alten Fahrer eines Lastwagens und den 43 Jahre alten Fahrer des Kleintransporters, sagte eine Polizeisprecherin.

Die beiden Lastwagen hätten sich am Morgen gegen 6.15 Uhr im Gegenverkehr berührt. Dabei habe sich die Seitenwand eines Lastwagens gelöst. Ein Teil davon habe den nachfolgenden Kleintransporter getroffen, sagte die Polizeisprecherin. Der Transporter sei auf den Lastwagen aufgefahren. Dabei wurde der 43-Jährige am Steuer tödlich verletzt.

Der andere Lastwagen, ein Containerfahrzeug mit Anhänger, geriet ins Schlingern und krachte gegen ein Gebäude, wie die Polizeisprecherin erklärte. Der 41-jährige Fahrer dieses Lastwagens starb ebenfalls. Der Fahrer des Lastwagens, auf den der Kleintransporter auffuhr, blieb körperlich unverletzt. "Die Unfallursache ist aktuell noch unklar", sagte die Sprecherin. Es sei ein Gutachter vor Ort, der den Unfall rekonstruieren wird.

Die Bergungsarbeiten dauerten gegen Mittag an.
Die Bergungsarbeiten dauerten gegen Mittag an. Bild: André Klohn/dpa
Kurierfahrer als Ersthelfer

Der Container-Lastwagen stand am Vormittag fast frontal in der Wand eines Geschäfts. Zur Seite herunter hing ein Teil der Verkleidung des zweiten Lkw. Das Führerhaus des Kleintransporters wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Ein Kurierfahrer habe vergeblich versucht, Erste Hilfe zu leisten, sagte die Polizeisprecherin. Die Bergung dauerte an.

Die Unfallstelle liegt in einem Gewerbegebiet im Süden Kiels. Die Edisonstraße wurde zwischen der B404 und der Liebigstraße gesperrt. (dpa)

