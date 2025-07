Zwei Haftbefehle nach Polizeigroßeinsatz

Anwohner in Deggendorf hören in der Nacht Schussgeräusche und finden einen verletzten Mann. Die Polizei nimmt nach stundenlanger Fahndung zwei Tatverdächtige fest.

Deggendorf. Ein 36 Jahre alter Mann ist in Deggendorf durch eine Schusswaffe verletzt worden. Die Polizei nahm nach einem stundenlangen Großeinsatz in der Nacht zum Dienstag zwei Tatverdächtige fest. Gegen sie ist Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden, teilte die Polizei mit. Beiden befänden sich in Untersuchungshaft.

Anwohner hatten den 36-Jährigen verletzt in der Innenstadt von Deggendorf gefunden, nachdem sie Schuss- oder Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Der Geschädigte sowie die beiden 26 und 27 Jahre alten Verdächtigen seien zuvor in Streit geraten, hieß es. Die genauen Hintergründe des Geschehens seien aber noch unklar.

Das Opfer sei nicht schwer verletzt worden und habe noch im Laufe der Nacht das Krankenhaus wieder verlassen können. Bei einer Durchsuchung der Wohnung der beiden Tatverdächtigen sei in der Wohnung des 27-Jährigen die mögliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (dpa)