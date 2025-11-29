Zwei Männer in Köln angeschossen und schwer verletzt

Auf einem Parkplatz in Köln kommt es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung. Es fallen Schüsse, während unweit des Tatorts eine Dinnershow mit etwa 1.000 Gästen läuft.

Köln. Zwei Männer sind in Köln durch Schüsse schwer verletzt worden. Noch in der Nacht zum Samstag nahmen Polizisten einen 27 Jahre alten Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Ihm werde vorgeworfen, in einer Auseinandersetzung mehrere Schüsse abgefeuert zu haben. Dabei soll er die beiden Männer im Alter von 46 und 53 Jahren getroffen und schwer verletzt haben.

Show läuft in angrenzender Veranstaltungshalle

Die Tat soll sich am späten Freitagabend auf einem Parkplatz nahe der Veranstaltungshalle Motorworld im Stadtteil Ossendorf ereignet haben. Dort lief zum Zeitpunkt des Vorfalls die Dinnershow "Weihnachtsengel" mit etwa 1.000 Gästen, wie der Standortleiter der Kölner Motorworld, Dirk Strohmenger, sagte. Unter ihnen seien auch Carolin Kebekus und Wolfgang Niedecken gewesen. Zuvor hatte der "Express" berichtet.

Man habe sich mit der Polizei abgestimmt und die Gäste über den Einsatz informiert, die Show selbst sei aber nicht betroffen gewesen, sagte Strohmenger. Die Polizei habe zeitweise einen Parkplatz gesperrt, weswegen einige Gäste bei der Abreise umgeleitet worden seien. Es sei aber alles geordnet abgelaufen.

Auch laut Polizei kam es zu keinen Beeinträchtigungen der ausverkauften Show. Die Halle sei durch die Beamten nicht gesperrt worden, sagte der Sprecher. "Es gab keine aktiven Maßnahmen im Gebäude."

Mordkommission ermittelt

Nach Polizeiangaben soll es vor der Tat zum Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Sanitäter brachten die beiden angeschossenen Männer in eine Klinik.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Auch zur Tatwaffe machten die Ermittler am Samstag keine Angaben. Beamte hatten den Bereich abgesperrt und sicherten bis spät in die Nacht Spuren, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auch Zeugen seien befragt worden. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt, konnte die Polizei am Samstag zunächst nicht sagen. (dpa)