Zwei Menschen sterben auf überfluteter Straße in Liverpool

Tragischer Unfall in der nordenglischen Stadt Liverpool: Bei einer Überflutung kommen zwei Menschen in ihren Autos ums Leben.

Liverpool.

Auf einer überfluteten Straße im englischen Liverpool sind zwei Menschen in ihrem Auto ums Leben gekommen. Die Polizei wurde am Samstagabend alarmiert - aus Sorge um einen Mann und eine Frau, die mit ihrem Wagen in eine überflutete Straße gefahren seien, teilten die Ermittler mit.