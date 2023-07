Zwei Tote bei Busunfall in Frankreich

Etwa 50 Fahrgäste sitzen in dem Bus, der am Freitagmorgen iin der Nähe von Paris in einen Graben stürzt. Mehr als 30 Menschen werden verletzt.

Paris. Bei einem Verkehrsunfall in Frankreich sind zwei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Ein Bus stürzte am Freitagmorgen in einen Graben, als er einem Geisterfahrer ausweichen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich bei Mézières-sur-Seine nordwestlich von Paris. Zwei Menschen starben, fünf Menschen erlitten schwere Verletzung, wie Frankreichs beigeordneter Verkehrsminister Clément Beaune sagte. Insgesamt seien mehr als 30 Menschen verletzt worden. Der Bus transportierte zum Zeitpunkt des Unfalls etwa 50 Fahrgäste. Der Fahrer des in die falsche Richtung fahrenden Wagens wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Verkehrsminister Beaune schloss nicht aus, dass Alkohol bei dem Unfall eine Rolle spielte. Vor dem erwarteten hohen Verkehrsaufkommen am Wochenende rief er zur Verantwortung auf. Am Wochenende zum Wechsel zwischen den beiden Ferienmonaten Juli und August ist in Frankreich traditionell viel los auf den großen Verkehrsachsen. Denn dann brechen zeitgleich viele Urlauber an die Ferienorte im Süden des Landes auf, während andere nach ihrem Urlaub nach Hause zurückfahren. (dpa)