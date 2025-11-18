Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Viele Keller stehen unter Wasser.
In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Viele Keller stehen unter Wasser. Bild: Vigili del Fuoco/dpa
In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Viele Keller stehen unter Wasser.
In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Viele Keller stehen unter Wasser. Bild: Vigili del Fuoco/dpa
Panorama
Zwei Tote bei Unwettern in Italien - auch ein Deutscher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Norden Italiens kommen nach schweren Regenfällen zwei Menschen ums Leben - ein 32 Jahre alter Deutscher offenbar unter besonders tragischen Umständen.

Triest.

Bei schweren Unwettern im Norden Italiens sind zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 32 Jahre alter Deutscher. In der Gemeinde Brazzano di Cormons wurde am Morgen die Leiche einer 83-jährigen Frau aus einem Haus gezogen, das von einer Schlammlawine verschüttet worden war, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatten die Rettungskräfte bereits die Leiche des Deutschen entdeckt, der seit einigen Monaten in dem Dorf lebte.

In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Viele Keller stehen unter Wasser. In der besonders schlimm betroffenen Gemeinde Brazzano wurden drei Häuser von den Schlammmassen verschüttet. 

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Deutsche schon in Sicherheit bringen können. Offensichtlich kehrte er jedoch nochmals um, um seine 83 Jahre alte Nachbarin zu warnen. Dabei sei er von einer neuen Schlammlawine erfasst worden, hieß es. 

Nach italienischen Medienberichten kam der Mann aus Bayern. Demnach hatte er in dem kleinen Ort, in dem er zuvor bereits häufiger zu Besuch war, im Februar ein Restaurant eröffnet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
16.11.2025
3 min.
Mindestens zwei Tote bei Regenstürmen in Kalifornien
Augenzeugen berichteten nach dem Wintersturm von umgestürzten Bäumen, überschwemmten Straßen und kleineren Erdlöchern.
Heftiger Sturm an US-Westküste: Ein Mädchen wird vermisst, ihr Vater stirbt, nachdem beide von einer Welle erfasst werden. Der Sturm bedrohte am Wochenende auch frühere Brandgebiete in Los Angeles.
08:00 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Aus 3:0 wird 3:4 – Die erste Niederlage für Mega-Aufsteiger VfB Schöneck
Symbolfoto: Pixabay
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es soweit: Der Tabellenführer musste in Stollberg die erste Saisonniederlage einstecken. In den letzten 20 Minuten kassierte man noch vier Gegentore.
Thomas Gräf
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
15.11.2025
2 min.
Regenstürme in Südkalifornien - Warnung vor Sturzfluten
Die Behörden warnen von Sturzfluten und Überschwemmungen.
Heftige Regenstürme ziehen durch Südkalifornien. Die Behörden warnen vor Sturzfluten und Überschwemmungen. Betroffen sind vor allem ehemalige Brandgebiete in Los Angeles.
Mehr Artikel