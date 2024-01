Zwei Tote nach Brand in Krankenhaus in Uelzen

In einem Krankenhaus in Uelzen bricht ein Feuer aus. Auch wenn die Flammen schnell gelöscht werden können, kommt die Hilfe für zwei Menschen zu spät.

Uelzen.

Nach dem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen am späten Donnerstagabend ist ein weiterer Mensch gestorben. Das teilte die Krankenhaus-Gesellschaft am Freitag mit. Zunächst hatten die Einsatzkräfte einen Toten und zahlreiche Verletzte gemeldet.