Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt - de Hütte in der Kleingartenanlage wurde abgeriegelt.
Die Polizei ermittelt - de Hütte in der Kleingartenanlage wurde abgeriegelt. Bild: Felix Hörhager/dpa
Die Polizei ermittelt - de Hütte in der Kleingartenanlage wurde abgeriegelt.
Die Polizei ermittelt - de Hütte in der Kleingartenanlage wurde abgeriegelt. Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Zwei Tote nach mutmaßlichem Gas-Unfall in Kleingartenanlage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Münchner Schrebergarten nimmt eine private Feier ein schlimmes Ende: Zwei Menschen sterben, vier weitere werden verletzt. Auslöser war wohl ein Generator, der Kohlenmonoxid ausstößt.

München.

Bei einem Unfall vermutlich wegen ausgetretener Gase in einer Münchner Kleingartenanlage sind zwei Menschen tödlich verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Mann starb noch am Samstag im Krankenhaus, ein 50-Jähriger erlag seinen Verletzungen tags darauf ebenfalls in einer Klinik.

Vier weitere Beteiligte der privaten Feier mit sieben Teilnehmern zogen sich laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums München leichte Verletzungen zu. Drei von ihnen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Teilnehmer blieb unverletzt.

Generator als Ursache im Verdacht

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Generator im Keller einer Hütte des Schrebergartens im Norden Münchens Auslöser der Verletzungen gewesen sein. Das Gerät habe Kohlenmonoxid ausgestoßen.

Die beiden später Verstorbenen hielten sich laut Polizei während der Feier offenbar längere Zeit im Keller auf. Als dies den anderen aufgefallen sei, seien sie in den Keller gegangen und hätten dort die beiden Männer auf dem Boden liegend gefunden, sagte die Sprecherin. Den 50-Jährigen brachten die Teilnehmer der Feier noch selbst ins Freie, der 41-Jährige wurde demnach von Kräften der Feuerwehr aus dem Keller geholt.

Die Teilnehmer der Feier in dem Schrebergarten hatten selbst die Rettungskräfte verständigt.
Die Teilnehmer der Feier in dem Schrebergarten hatten selbst die Rettungskräfte verständigt. Bild: Felix Hörhager/dpa
Die Teilnehmer der Feier in dem Schrebergarten hatten selbst die Rettungskräfte verständigt.
Die Teilnehmer der Feier in dem Schrebergarten hatten selbst die Rettungskräfte verständigt. Bild: Felix Hörhager/dpa

Polizei ermittelt zur genauen Ursache

Die Teilnehmer der Feier hatten selbst die Rettungskräfte verständigt. Zahlreiche Helfer rückten am Samstagabend zu der Kleingartenanlage am Fasaneriesee aus. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend Ermittlungen zu den genauen Ursachen des Vorfalls auf. Die Hütte sei abgeriegelt worden. Der Generator befinde sich weiterhin dort, soll aber untersucht werden, hieß es. Derzeit gehe man von keiner Straftat aus, es handle sich wohl um ein Unglück.

Gefährliches Kohlenmonoxid 

Kohlenmonoxid ist tückisch, weil man es nicht riechen kann. Wer hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen einatmet, kann innerhalb weniger Minuten sterben. Schon geringe Mengen führen dazu, dass das Blut deutlich weniger Sauerstoff transportiert - Menschen werden bewusstlos und ersticken schließlich, der Tod kommt weitgehend unbemerkt.

Das Gift entsteht bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin. Bei einer Vergiftung kommt es zu Übelkeit, Atemnot, Kopfschmerzen, Husten, Verwirrtheit, Herzversagen und Erbrechen. Wer gerettet wird, leidet mitunter noch Monate später an Gedächtnisstörungen, Lähmungen oder Schwindel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
09.08.2025
2 min.
Ein Toter bei Unfall in Münchner Kleingartenanlage
Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz.
In einer Kleingarten-Anlage in München werden mehrere Menschen schwer verletzt - vermutlich wegen eines Austritts von Kohlenmonoxid. Ein Mann stirbt. Was bisher bekannt ist.
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11.08.2025
3 min.
Drei Tote nach Streit – Ermittler suchen Motiv des Vaters
Menschen haben Kerzen und einen Teddybären an der Unfallstelle abgestellt.
Was geschah in Waldachtal? Drei Mitglieder einer Familie sterben, ein Kleinkind überlebt schwer verletzt. Die Polizei sichert in Baden-Württemberg Spuren und sucht nach dem Auslöser des Geschehens.
Mehr Artikel