Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einem Messer hat ein Angreifer eine Lehrkraft und einen Schüler verletzt. (Symbolbild)
Mit einem Messer hat ein Angreifer eine Lehrkraft und einen Schüler verletzt. (Symbolbild) Bild: Patrick Seeger/dpa
Mit einem Messer hat ein Angreifer eine Lehrkraft und einen Schüler verletzt. (Symbolbild)
Mit einem Messer hat ein Angreifer eine Lehrkraft und einen Schüler verletzt. (Symbolbild) Bild: Patrick Seeger/dpa
Panorama
Zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Oberschule
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Messer greift ein Mensch an einer Schule in Südfrankreich eine Lehrkraft und einen Schüler an. Der Täter wird festgenommen. Was ist über den Vorfall bekannt?

Antibes.

Bei einem Messerangriff an einer französischen Schule sind eine Lehrkraft und ein Schüler attackiert worden. Der mutmaßliche Täter des Angriffs an einer Gartenbauschule in Antibes wurde festgenommen, wie es von der Polizei hieß. Nähere Angaben zum Vorfall konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.

Die Sender France Info und BFMTV berichteten unter Verweis auf die Feuerwehr, dass die angegriffene Lehrerin schwer verletzt sei. Der Schüler habe hingegen nur leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Angreifer soll es sich demnach um einen ehemaligen Schüler der Schule handeln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
30.08.2025
2 min.
Auto fährt in Frankreich in Menschen vor Bar – ein Toter
Ein Streit in einer Bar in der Normandie endet in einer Tragödie (Archivbild).
Mitten in der Nacht rast ein Auto in eine feiernde Menge vor einer Bar im französischen Évreux. Panik bricht aus. Ein Mann stirbt, es gibt mehrere Verletzte. Was ist über den Vorfall bekannt?
05.09.2025
5 min.
Messerangriff an Schule: Lehrerin verletzt - Schüler gefasst
Die Polizei wird zu einem Großeinsatz gerufen.
An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Der Angreifer soll ein 17 Jahre alter Schüler sein. Ein Großeinsatz der Polizei läuft. Der Verdächtige wird angeschossen.
Yuriko Wahl-Immel, Rolf Schraa und Volker Danisch, dpa
Mehr Artikel