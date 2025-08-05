Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die vermissten Kinder wurden tot in einem privaten Pool gefunden. (Symbolbild)
Die vermissten Kinder wurden tot in einem privaten Pool gefunden. (Symbolbild) Bild: picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/ZB
Die vermissten Kinder wurden tot in einem privaten Pool gefunden. (Symbolbild)
Die vermissten Kinder wurden tot in einem privaten Pool gefunden. (Symbolbild) Bild: picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/ZB
Panorama
Zwei vermisste Kinder tot in Pool in Frankreich gefunden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Kinder werden in Frankreich als vermisst gemeldet – Stunden später findet man sie tot in einem privaten Swimmingpool. Was ist über den Vorfall bekannt?

Antibes.

In einem Swimmingpool in Südfrankreich sind zwei tote Kinder gefunden worden. Eine Untersuchung zur Todesursache laufe, teilte die Staatsanwaltschaft Grasse mit. Nach der Autopsie gehen die Ermittler von einem Unfall aus, wie es von der Behörde am Abend hieß. Die sieben und acht Jahre alten Kinder seien vermutlich ohne Zutun einer anderen Person ertrunken. Man habe ihre leblosen Körper unter der Schutzplane entdeckt, die normalerweise neben dem Pool aufbewahrt werde. Weitere medizinische Untersuchungen sollen folgen.

Französischen Medien zufolge hatte die Familie die Kinder am Montagnachmittag in Antibes als vermisst gemeldet. Am Abend wurden dann die Leichen der Kleinen in dem privaten Pool gefunden. Laut der Zeitung "Le Parisien" wohnte die Familie in der Nähe des Grundstückes, auf dem die leblosen Kinder entdeckt wurden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
05.08.2025
1 min.
32 Leichen in Massengrab in Mexiko entdeckt
In dem Massengrab wurden 32 Leichen entdeckt. (Symbolbild)
In dem lateinamerikanischen Land werden über 100.000 Menschen vermisst. Viele dürften Opfer der Drogenkartelle geworden sein. Die Kriminellen töten ihre Gegner und verscharren sie in Massengräbern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
4 min.
Gesuchter Dreifachmörder im Westerwald ist tot
Polizisten sicherten nach dem Leichenfund Spuren.
Vier Monate Angst und Sorgen rund um Weitefeld im Westerwald haben ein Ende. Der geflohene Mörder einer Familie ist tot. Doch noch sind Fragen ungeklärt.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel