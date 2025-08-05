Zwei vermisste Kinder tot in Pool in Frankreich gefunden

Zwei Kinder werden in Frankreich als vermisst gemeldet – Stunden später findet man sie tot in einem privaten Swimmingpool. Was ist über den Vorfall bekannt?

Antibes. In einem Swimmingpool in Südfrankreich sind zwei tote Kinder gefunden worden. Eine Untersuchung zur Todesursache laufe, teilte die Staatsanwaltschaft Grasse mit. Nach der Autopsie gehen die Ermittler von einem Unfall aus, wie es von der Behörde am Abend hieß. Die sieben und acht Jahre alten Kinder seien vermutlich ohne Zutun einer anderen Person ertrunken. Man habe ihre leblosen Körper unter der Schutzplane entdeckt, die normalerweise neben dem Pool aufbewahrt werde. Weitere medizinische Untersuchungen sollen folgen.

Französischen Medien zufolge hatte die Familie die Kinder am Montagnachmittag in Antibes als vermisst gemeldet. Am Abend wurden dann die Leichen der Kleinen in dem privaten Pool gefunden. Laut der Zeitung "Le Parisien" wohnte die Familie in der Nähe des Grundstückes, auf dem die leblosen Kinder entdeckt wurden. (dpa)