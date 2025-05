Zweijähriger Junge überlebt Fall aus dem 15. Stock

Ein kleiner Junge fällt vom Balkon im 15. Stock eines Hochhauses. Bei einem Unfall bei Washington überlebt er wie durch ein Wunder.

Washington.

Ein zweijähriger Junge ist in der Nähe der US-Hauptstadt Washington aus dem 15. Stock eines Hochhauses gefallen - und hat überlebt. Sein Fall vom Balkon der Wohnung sei durch Büsche am Boden abgebremst worden, sagte ein örtlicher Feuerwehrsprecher in Montgomery County im Bundesstaat Maryland.