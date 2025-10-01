Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die jungen Zwillinge folgen ihrer Mutter über das Gras.
Die jungen Zwillinge folgen ihrer Mutter über das Gras. Bild: Shireen Broszies/dpa
Der Nachwuchs erkundete erstmals sein Gehege.
Der Nachwuchs erkundete erstmals sein Gehege. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Kleinen Pandas fressen gerne Bambus.
Die Kleinen Pandas fressen gerne Bambus. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Tierart steht auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und gilt als stark gefährdet.
Die Tierart steht auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und gilt als stark gefährdet. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt.
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die jungen Zwillinge folgen ihrer Mutter über das Gras.
Die jungen Zwillinge folgen ihrer Mutter über das Gras. Bild: Shireen Broszies/dpa
Der Nachwuchs erkundete erstmals sein Gehege.
Der Nachwuchs erkundete erstmals sein Gehege. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Kleinen Pandas fressen gerne Bambus.
Die Kleinen Pandas fressen gerne Bambus. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Tierart steht auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und gilt als stark gefährdet.
Die Tierart steht auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und gilt als stark gefährdet. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt.
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt. Bild: Shireen Broszies/dpa
Panorama
Zwillingsnachwuchs bei seltenen Kleinen Pandas in Hannover
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erlebnis-Zoo Hannover gibt es seltenen Nachwuchs: Zwei Kleine Pandas erkunden erstmals ihr Gehege. Warum der Zuchterfolg für die bedrohte Art so besonders ist.

Hannover.

Über Nachwuchs bei den seltenen Kleinen Pandas freut sich der Erlebnis-Zoo Hannover. Zwei Jungtiere der stark gefährdeten Tierart und der laut Zoomitteilung "schönsten Säugetiere auf Erden" haben dort das Licht der Welt erblickt. Die nach Geburt erst blinden und hilflosen Zwillinge verbrachten demnach die ersten Wochen in einer geschützten und mit Heu ausgepolsterten Wurfhöhle. Nun seien sie jedoch groß genug, um ihr Gehege zu erkunden.

"Bambusesser" oder "Feuerfüchse"

Die nach Angaben des Zoos auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannten Katzenbären gehören ‒ anders als der Große Panda ‒ zu den Marderverwandten und nicht zu den Bären. Schon die Jungtiere der Kleinen Pandas seien mit ihrer schwarzen Stupsnase, den kleinen Knopfaugen, weißen Öhrchen und dem flauschigen Fell "unwiderstehlich niedlich", hieß es in der Mitteilung.

Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt.
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt. Bild: Shireen Broszies/dpa
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt.
Die Katzenbären sind auch als "Bambusesser", "Feuerfüchse" oder "glänzende Katzen" bekannt. Bild: Shireen Broszies/dpa

Der Erlebnis-Zoo ist nach eigenen Angaben Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für die Kleinen Pandas. Die Tierart stehe auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) und gelte als stark gefährdet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
20.09.2025
2 min.
Leipziger Giraffennachwuchs heißt Moya
Den Zoo erreichten über 1.600 Namensvorschläge für den Giraffennachwuchs. (Archivbild)
Hunderte Namensvorschläge erreichten den Zoo Leipzig. Einer setzte sich bei der Abstimmung deutliche durch.
24.09.2025
1 min.
Giraffen-Junges kommt im Pariser Zoo zur Welt
Eine Kordofan-Giraffe ist im Pariser Zoo geboren.
Es wiegt schon mehr als 40 Kilogramm, ist 165 Zentimeter groß und doch nur einige Tage alt: Im Pariser Zoo ist ein neues Giraffenbaby geboren. Hat es schon einen Namen?
Mehr Artikel