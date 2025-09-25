Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lotta Wrede erzielt das entscheidende Tor für den HSV. (Archivbild)
Lotta Wrede erzielt das entscheidende Tor für den HSV. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Sachsen
0:1: Leipzigs Fußballerinnen verlieren gegen Hamburg
Leipzigs Fußballerinnen finden nicht in die Erfolgsspur. Gegen Hamburg gibt es die nächste Niederlage. Der HSV bejubelt derweil den ersten Saisonsieg.

Leipzig.

Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig haben die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Trotz Heimvorteils mussten sie sich dem Hamburger SV mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Toptalent Lotta Wrede markierte in der 77. Minute den entscheidenden Treffer und sorgte für den ersten Saisonsieg des HSV. Die Hamburgerinnen zogen durch den Erfolg in der Tabelle an Leipzig (10.) vorbei auf Rang neun.

Bis zur Pause hatten die Gastgeberinnen mehr vom Spiel. Doch im Angriff fehlte die Konsequenz, sodass es ohne Tore in die Pause ging. Zunächst scheiterte die Ex-Hamburgerin Lisa Baum am Außennetz (21.). Dann verfehlte Emilia Asgeirsdottir knapp (25.) und Julia Landenberger köpfte nach einer Ecke über das Tor (27.).

HSV im Glück - Leipzig trifft nicht

Kurz nach der Pause traf Hamburgs Mia Büchele (48.) aus 18 Metern die Oberkante der Latte. Der HSV zeigte sich nun deutlich mutiger und gestaltete das Spiel ausgeglichener als in den ersten 45 Minuten. Abgesehen von einer Einzelaktion von Giovanna Hoffmann (59.) war in dieser Phase wenig von RBL zu sehen. 

Den entscheidenden Treffer markierte Wrede, als sie sich vor dem Strafraum durchsetzte und von der Strafraumkante unhaltbar für RB-Keeperin Elvira Herzog flach unten links einnetzte. RB machte noch mal Druck. Ein Distanzschuss von Giovanna Hoffmann (81.) ging knapp am Tor vorbei und Marleen Schimmer setzte einen Freistoß an die Latte (90.).

(dpa)

Mehr Artikel