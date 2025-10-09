0:6 - Magdeburger Debakel im Test gegen Braunschweig

Der 1. FC Magdeburg testet in der Länderspielpause gegen Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig. Gegen die Niedersachsen bleiben die Elbestädter ohne Treffer.

Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg hat im Test gegen Eintracht Braunschweig ein Debakel erlebt. Das Zweitliga-Schlusslicht unterlag auf einem Nebenplatz der Magdeburger Arena mit 0:6 (0:1). Sven Köhler (33.), Yardimci Erencan (46., 65.), Christian Conteh (61.) Robin Heußer (63.) und Sidney Raebiger (72.) trafen für Braunschweig.

Im Duell der angeschlagenen Zweitligisten - Braunschweig kassierte zuletzt vier Niederlagen, Magdeburg sechs - setzte sich die Magdeburger Torflaute fort. Neben vier abgestellten Nationalspielern fehlten beim FCM auch Baris Atik und Tobias Müller aufgrund von Belastungssteuerung.

Verunsicherte Magdeburger gehen nach der Pause unter

Wie in der Liga kassierte Magdeburg die Tore zu leicht, kam kaum in die Zweikämpfe und ließ den Braunschweiger Gästen zu viel Raum. Offensiv hatten die Elbestädter dagegen Probleme, sich Chancen zu erspielen, kamen nur selten in Abschlussposition.

Während die Braunschweiger fast in jeder Minute Energie, Präsenz und Willen zeigten, wirkte der FCM völlig verunsichert, konnte sich nicht aus dem Braunschweiger Pressing befreien und kassierte so einen Gegentreffer nach dem anderen. Die Zweifel an Trainer Markus Fiedler dürften nach diesem Ergebnis nur größer werden. (dpa)