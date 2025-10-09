Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie in der Liga gab es für Magdeburg auch im Test nichts zu bejubeln
Wie in der Liga gab es für Magdeburg auch im Test nichts zu bejubeln Bild: Uli Deck/dpa
Wie in der Liga gab es für Magdeburg auch im Test nichts zu bejubeln
Wie in der Liga gab es für Magdeburg auch im Test nichts zu bejubeln Bild: Uli Deck/dpa
Sachsen
0:6 - Magdeburger Debakel im Test gegen Braunschweig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Magdeburg testet in der Länderspielpause gegen Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig. Gegen die Niedersachsen bleiben die Elbestädter ohne Treffer.

Magdeburg.

Der 1. FC Magdeburg hat im Test gegen Eintracht Braunschweig ein Debakel erlebt. Das Zweitliga-Schlusslicht unterlag auf einem Nebenplatz der Magdeburger Arena mit 0:6 (0:1). Sven Köhler (33.), Yardimci Erencan (46., 65.), Christian Conteh (61.) Robin Heußer (63.) und Sidney Raebiger (72.) trafen für Braunschweig. 

Im Duell der angeschlagenen Zweitligisten - Braunschweig kassierte zuletzt vier Niederlagen, Magdeburg sechs - setzte sich die Magdeburger Torflaute fort. Neben vier abgestellten Nationalspielern fehlten beim FCM auch Baris Atik und Tobias Müller aufgrund von Belastungssteuerung. 

Verunsicherte Magdeburger gehen nach der Pause unter

Wie in der Liga kassierte Magdeburg die Tore zu leicht, kam kaum in die Zweikämpfe und ließ den Braunschweiger Gästen zu viel Raum. Offensiv hatten die Elbestädter dagegen Probleme, sich Chancen zu erspielen, kamen nur selten in Abschlussposition. 

Während die Braunschweiger fast in jeder Minute Energie, Präsenz und Willen zeigten, wirkte der FCM völlig verunsichert, konnte sich nicht aus dem Braunschweiger Pressing befreien und kassierte so einen Gegentreffer nach dem anderen. Die Zweifel an Trainer Markus Fiedler dürften nach diesem Ergebnis nur größer werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
05.10.2025
3 min.
Magdeburger Offenbarungseid gegen Elversberg
Alexander Nollenberger und sein Team zogen gegen Elversberg klar den kürzeren.
Zweitligist 1. FC Magdeburg fällt gegen Elversberg nach dem ersten Gegentreffer in alte Muster zurück - und zum Ende hin auseinander. In der Offensive und Defensive klemmt es gewaltig.
Malte Zander, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
27.09.2025
3 min.
Weiter Letzter: Magdeburg verliert auch in Karlsruhe
FCM-Trainer Markus Fiedler steht nach der fünften Niederlage in Serie weiter unter Druck
Der 1. FC Magdeburg bleibt Tabellenletzter in der 2. Bundesliga. Beim KSC hat der FCM mehr Chancen, trifft aber das Tor nicht und verliert durch ein Standardtor.
Malte Zander, dpa
Mehr Artikel