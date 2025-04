1:1 bei Hertha: Magdeburg patzt im Aufstiegsrennen

Bundesliga-Anwärter Magdeburg will den Druck auf das Spitzenduo aus Köln und Hamburg erhöhen. Doch Hertha macht den Spielverderber und setzt seine Serie fort.

Berlin.

Der 1. FC Magdeburg hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg gepatzt und muss nach dem Remis bei Hertha BSC um Relegationsplatz drei zittern. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz musste sich im Olympiastadion mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben und könnte am Samstag von Elversberg, Paderborn oder Düsseldorf überholt werden. Die Hauptstädter blieben im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und haben den Klassenerhalt so gut wie sicher.