1,83 Millionen D-Mark in Sachsen und Thüringen umgetauscht

Obwohl die Euro-Bargeldeinführung schon mehr als 20 Jahre her ist, finden sich noch immer D-Mark-Scheine und -Münzen. In Sachsen und Thüringen wurden auch 2023 große Summen in Euro umgetauscht.

Dresden/Erfurt. Noch immer finden Menschen beim Entrümpeln, Umziehen oder nach Todesfällen von Angehörigen D-Mark. In Sachsen und Thüringen wurden in diesem Jahr bis Ende November insgesamt 1,828 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht, wie die Bundesbank mitteilte. Dafür erhielten die Menschen rund 935.000 Euro in den Bundesbank-Filialen in Chemnitz, Leipzig und Erfurt. Im Vorjahreszeitraum waren knapp 1,4 Millionen D-Mark umgetauscht worden.

Bundesweit sind noch immer Münzen und Scheine in Milliardenhöhe im Umlauf: Nach Angaben der Deutschen Bundesbank belief sich der Wert des noch nicht umgetauschten Bargelds auf knapp 12,2 Milliarden Mark (etwa 6,24 Mrd. Euro). Ein Teil davon befindet sich auch außerhalb Deutschlands, vermutet die Notenbank.

Verbraucherinnen und Verbraucher können D-Mark-Scheine und -Münzen unbefristet und kostenlos bei allen 31 Filialen der Deutschen Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale Mainz umtauschen. Der Wechselkurs ist unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark. (dpa)