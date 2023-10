1. FC Magdeburg gegen Karlsruhe ohne gesperrten Baris Atik

Magdeburg.

Ohne seinen Spielmacher Baris Atik muss Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen den Karlsruher SC bestreiten. Atik hatte im Spiel beim 1. FC Nürnberg (0:1) in der achten Saisonpartie bereits seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist deshalb gesperrt. "Dass Baris für uns ein Spieler von hoher Wertigkeit ist, wissen wir. Aber wir haben in unserem Kader mehrere Optionen für diese Position. Daher ist noch keine Entscheidung gefallen, wer ihn ersetzen wird. Wir wissen noch nicht, für welches Element - Geschwindigkeit oder Kreativität - wir uns entscheiden. Da haben wir eine gewisse Vielfalt im Kader", sagte Trainer Christian Titz am Donnerstag.