1. FC Magdeburg holt Tobias Müller aus Paderborn zurück

Vier Jahre spielte Tobias Müller beim 1. FC Magdeburg, trug sogar die Kapitänsbinde, ehe er zum SC Paderborn wechselte. Nach eineinhalb Jahren kehrt er nun zurück.

Magdeburg. Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg geht mit einem altbekannten neuen Gesicht in die Rückrundenvorbereitung. Zum Auftakt meldeten die Magdeburger am Dienstag die Verpflichtung von Tobias Müller. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom Ligarivalen SC Paderborn, wohin er im Sommer 2022 nach vier Jahren beim FCM gewechselt war. Über die Vertragslaufzeit machten die Magdeburger wie üblich keine Angaben.

Müller hatte ab 2018 97 Dritt- und 29 Zweitligapartien für den FCM bestritten. Zuvor war er bereits für den SC Freiburg II und ein Jahr beim Halleschen FC aktiv gewesen.

"Es hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, unseren ehemaligen Kapitän Tobias Müller wieder nach Magdeburg zurückzuholen. Deshalb freuen wir uns, dass wir es realisieren konnten und Tobias wird sicherlich zur Stabilität unserer Defensive beitragen", sagte der Geschäftsführer Sport, Otmar Schork. Trainer Christian Titz, der am Neujahrstag seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte, lobt Müller. "Mit Tobi bekommen wir einen schnellen, erfahrenen Innenverteidiger zurück. Er kennt den Verein und das Team gut und wir freuen uns, dass er wieder bei uns spielt", sagte Titz.

Müller fliegt am Donnerstag mit seinem neuen Team ins Trainingslager in die Türkei. Bis zum 13. Januar sollen in der Region Belek neben zahlreichen Trainingseinheiten auch Testspiele ausgetragen werden. Gegner und Termine sind bislang noch nicht bekannt. (dpa)