1. FC Magdeburg schlägt Eintracht Braunschweig im Testspiel

Magdeburg.

In einem kurzfristig anberaumten Test über zweimal 35 Minuten hat Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig mit 2:1 (2:0) besiegt. Emir Kuhinja (17.) und Alexander Nollenberger (21.) trafen für den FCM, Saulo Decarli (64.) gelang nach Standard der Anschlusstreffer. In der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit kamen Spieler zum Einsatz, die am Samstag gegen den FC St. Pauli (1:0) nicht oder kaum gespielt hatten. Verstärkt wurde der Spieltagskader durch Spieler aus der U23 des Clubs. Last-Minute-Neuzugang Bryan Teixeira gab sein Debüt für den FCM und gab gleich die Vorlage zum 1:0-Führungstor. Den Nationalspieler aus Kap Verde hatten die Elbestädter am letzten Transfertag überraschend von Sturm Graz ausgeliehen. (dpa)