1. FC Magdeburg verlängert vorzeitig mit Silas Gnaka

Magdeburg. Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg und Mittelfeldspieler Silas Gnaka gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, verlängerte der 25-Jährige vorzeitig seinen Vertrag. Sowohl über die bisherige als auch die zukünftige Laufzeit des Kontraktes machten die Magdeburger wie üblich keine Angaben. Gnaka war im Sommer 2022 vom belgischen Erstligisten KAS Eupen an die Elbe gewechselt und bestritt seitdem 48 Zweitliga-Begegnungen, in denen er drei Treffer erzielte und drei Vorlagen gab.

"In seinem ersten Jahr musste sich Silas erstmal in einem neuen Land akklimatisieren und an die Qualität der 2. Liga und unsere Spielweise anpassen. Er hat sich enorm weiterentwickelt und sein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft", sagte der Geschäftsführer Sport des FCM, Otmar Schork, über den ehemaligen U23-Nationalspieler seines Geburtslandes Elfenbeinküste. Trainer Christian Titz lobte: "Silas hat sich bei uns zu einem spielstarken, strategischen Mittelfeldspieler entwickelt und es ist gut, dass er uns weiterhin erhalten bleibt." (dpa)