1. FC Magdeburg zittert sich in Regensburg zum Sieg

Sieglosserie durchbrochen, in der Tabelle den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Der 1. FC Magdeburg erzittert sich in Regensburg drei wichtige Punkte und springt auf Tabellenplatz sechs.

Regensburg.

Nach fünf Spielen ohne Sieg hat der 1. FC Magdeburg wieder gewonnen. Vor 11.047 Zuschauern gab es bei Jahn Regensburg ein 1:0 (1:0). Mohammed El Hankouri (10.) erzielte die frühe Führung, bevor der FCM weitgehend in Passivität verfiel. Matchwinner war am Ende Torwart Dominik Reimann, der einen Foulelfmeter von Christian Viet (89.) parierte.

"Ich würde das Spiel als schludrig bezeichnen, weil wir hier dreißig Minuten klare Kontrolle haben. Dann wurden wir fahrig und inkonsequent in den Umschaltsituationen. So haben wir es versäumt, das zweite Tor zu machen, dann wäre es ruhig geworden", sagte FCM-Trainer Christian Titz bei Sky.

Magdeburg musste auf den formstarken Jean Hugonet (Gelbsperrer) verzichten, für ihn agierte Tobias Müller in der Innenverteidigung. Dazu kehrte Martijn Kaars nach abgesessener Sperre wieder in die Sturmspitze zurück. Magdeburg versuchte früh die Spielkontrolle zu übernehmen, doch die Gastgeber setzten immer wieder kleine Nadelstiche. Dann schlug der FCM zu: Samuel Loric bediente El Hankouri in der Mitte, der per Hacke zur Führung traf (10.).

Am Spiel änderte der frühe Treffer zunächst wenig, Magdeburg nahm sich etwas mehr Zeit im Aufbauspiel, Regensburg versuchte weiter Impulse zu setzen. Dabei unterliefen den Magdeburgern durchaus Fehler und Unkonzentriertheiten, die die Gastgeber aber zu selten nutzen konnten. Insgesamt wurde der FCM aber zusehends passiver - die meiste Torgefahr brachte noch ein Freistoß von Marcus Mathisen, den Gebhardt parierte (26.).

Keine großen Chancen im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Geschehen fort: Magdeburg hatte mehr vom Ball, baute aber defensiv ein paar Schnitzer ein und kam kaum konstruktiv vors gegnerische Tor. Regensburg war nach schnellem Umschalten und Standards gefährlich, kam aber auch über Ansätze nicht hinaus. So setzte Christian Kühlwetter (56.) seinen Abschluss deutlich neben das Tor.

Die Partie plätscherte in der zweiten Hälfte eher dahin, gefährliche Torchancen fehlten fast völlig, auch wenn die Gastgeber inzwischen mehr Abschlüsse produziert hatten als der FCM. Es war aber nur ein Abschluss aufs Tor darunter. Magdeburg schaffte es kaum noch in die Box, schloss oft aus der Distanz ab - mit entsprechend reduzierter Torgefahr.

Die Schlussphase wurde dennoch aufregend. Zwar wirkten Regensburgs Angriffe immer noch umständlich, doch nach einem Zupfer von Jason Ceka an Bryan Hein gab es einen Strafstoß für die Gastgeber. Den von Viet getretenen Elfmeter parierte Reimann im FCM-Tor allerdings (89.). Auch die fünfminütige Nachspielzeit überstand Magdeburg unbeschadet. (dpa)