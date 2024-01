10,5 Millionen Euro für Fachkräftesicherung

Dresden.

Den Regionen in Sachsen sollen beim Werben um Fachkräfte künftig noch mehr Mittel zur Verfügung stehen als bisher. Um im Wettbewerb um Fach- und Arbeitskräfte bestehen zu können, seien künftig noch größere Anstrengungen nötig, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Dresden mit. Demnach stellt das Ministerium den regionalen Fachkräfteallianzen dieses Jahr mit 10,5 Millionen Euro etwas mehr Geld zur Verfügung als im Vorjahr (8,5 Millionen Euro).