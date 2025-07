100 Millionen Euro für Chip-Bildungscampus in Dresden

Sachsen will ein Zentrum für die Chipindustrie werden. Nun gibt es eine Finanzspritze der Europäischen Union.

Dresden.

In Dresden soll ein großer Ausbildungscampus für die Chipindustrie entstehen. Nun hat die EU-Kommission 100 Millionen Euro für den Neubau des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Elektrotechnik in der Landeshauptstadt in Aussicht gestellt. Das teilten Wirtschafts- und Kultusministerium mit. Damit soll ein Großteil der Gesamtkosten von 136,2 Millionen Euro gestemmt werden.