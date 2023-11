11-Jähriger fährt allein mit Auto auf A14 und baut Unfall

Leipzig.

Ein 11-Jähriger hat auf der A14 bei Leipzig einen Unfall gebaut und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Kind am Montagvormittag den Autoschlüssel seines Vaters genommen und war mit dem Wagen allein mehrere Kilometer gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Junge im Ortsteil Wiederitzsch los und auf die Autobahn in Richtung Magdeburg auf.