13-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Leipzig.

Eine 13 Jahre alte Fußgängerin ist in Leipzig Kleinzschocher von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 13-Jährige habe die Schönauer Straße überquert und sei dabei von einem Auto angefahren worden, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach wurde die 13-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch Teil der Ermittlungen, wie die Sprecherin sagte. (dpa)