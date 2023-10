13-Jährige soll Briefe mit weißem Pulver verschickt haben

Leipzig.

Eine 13-Jährige aus Leipzig steht im Verdacht, Briefe mit weißem Pulver verschickt zu haben. Zudem soll die Teenagerin am Dienstag auf einer Chatplattform Drohungen gegen ein Gymnasium geschrieben haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schule habe zuvor einen Brief mit weißem Pulver erhalten. Die 13-Jährige sei keine Schülerin des Gymnasiums. In den vergangenen Tagen waren auch bei anderen öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen Briefe mit einer unbekannten weißen Substanz eingegangen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die 13-Jährige ist noch nicht strafmündig. (dpa)