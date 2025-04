14-Jähriger durch Böller-Explosion schwer verletzt

Ein Jugendlicher findet einen Böller. In einem Waldstück nahe einer Schule zündet er ihn mit Freunden. Daraufhin muss ein Rettungshubschrauber anrücken.

Schwepnitz.

Ein 14-Jähriger ist in Schwepnitz (Landkreis Bautzen) beim Zünden eines gefundenen Feuerwerkskörpers schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Schüler den Böller bereits vor einigen Tagen entdeckt und ihn am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit zwei Freunden in einem Waldstück nahe einer Schule gezündet.

Der Jugendliche erlitt durch die Explosion schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine beiden Begleiter blieben unverletzt. Die Polizei mahnt zur Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk und warnt ausdrücklich davor, unbekannte oder gefundene pyrotechnische Gegenstände zu entzünden. (dpa)