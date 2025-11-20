Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Gröditz hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild)
In Gröditz hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild) Bild: Boris Roessler/dpa
In Gröditz hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild)
In Gröditz hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Sachsen
14-Jähriger verletzt Mann mit Messer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Gröditz ist ein Streit zwischen einem 14- und einem 22-Jährigen eskaliert. Der Jugendliche soll den Mann mit einem Messer verletzt haben.

Gröditz.

In Gröditz (Landkreis Meißen) hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei dem Vorfall am Mittwochnachmittag ein Streit vorausgegangen, teilte die Polizei mit. Dieser eskalierte, woraufhin der Jugendliche den 22-Jährigen mit dem Messer verletzt haben soll.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte den 14-Jährigen kurz darauf stellen. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
15:49 Uhr
2 min.
Mann bei Streit in Leipzig schwer verletzt
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)
Vor einer Hilfseinrichtung in Leipzig kommt es zu einem Streit, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wird. Verdächtigt wird ein 33-Jähriger, gegen den bereits ein anderer Haftbefehl vorlag.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
24.10.2025
1 min.
Nächtlicher Streit in Dresden endet mit Messerattacke
Nach einem Streit in Dresden wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. (Symbolbild)
Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit: Ein 32-Jähriger wird von einem Bekannten mit einem Messer angegriffen. Viele Fragen bleiben offen.
Mehr Artikel