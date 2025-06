16-Jährigen vom Moped gerissen - Ermittlung gegen Polizisten

Eine Verfolgungsfahrt gerät aus dem Ruder. Ein flüchtender 16-Jähriger wird schwer verletzt. Ein Polizist gerät nun ins Visier.

Rochlitz.

Die Polizei ermittelt gegen einen Kollegen aus den eigenen Reihen, nachdem bei einer Verfolgungsfahrt in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) ein 16 Jahre alter Mopedfahrer schwer verletzt worden ist. Der 24 Jahre alte Polizist soll den mit einem Moped flüchtenden Jugendlichen vom Fahrzeug gerissen haben, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich gegen den Polizeimeister der Anfangsverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Körperverletzung im Amt ergeben. Zudem würden disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft.