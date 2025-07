16-Jähriger bricht in Tankstelle in Bautzen ein

Ein Teenager verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle. Die Polizei entdeckt ihn nach der Tat - das Diebesgut noch im Rucksack.

Bautzen.

Ein 16 Jahre alter Junge ist in eine Tankstelle in Bautzen eingebrochen und hat dort Zigaretten im Wert von 420 Euro gestohlen. Wie genau er sich den Zutritt in der Nacht auf Montag verschaffte, sei bisher unklar, teilte die Polizei mit. In jedem Fall habe er dabei Gewalt angewendet. Demnach entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.