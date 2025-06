17-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Ebersbach

Ein junger Motorradfahrer kommt in einer Kurve von der Straße ab und streift zwei Bäume. Er erliegt seinen Verletzungen.

Ebersbach.

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist in Ebersbach (Landkreis Meißen) bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Donnerstagabend in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei streifte er demnach zwei Bäume und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (dpa)