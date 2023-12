17 Millionen Euro für Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Dresden. In Sachsen sind in diesem Jahr rund 17 Millionen Euro in Projekte zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung geflossen. Sie sollten gleichberechtigt und selbstbestimmt an allen Bereichen des Lebens teilhaben können, erklärte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping am Mittwoch.

Die Fördermittel des Freistaates wurden den Angaben zufolge von der Sächsischen Aufbaubank ausgereicht. Damit wurden unter anderem drei Großprojekte unterstützt - etwa der Neubau einer Werkstatt für behinderte Menschen in Reichenbach mit 6,9 Millionen Euro. In den Umbau einer sozialtherapeutischen Wohnstätte in Wermsdorf flossen rund 2,1 Millionen Euro an Fördermitteln und in die Sanierung eines Gebäudes zur Schaffung eines neuen Förder- und Betreuungsbereichs in Dresden 1,3 Millionen Euro.

Für 2024 hat Sachsen erneut Fördermittel in Höhe von 18,4 Millionen Euro zur Verbesserung der Teilhabe im Haushalt eingeplant. (dpa)