Bei dem Grundstücksbrand wurde niemand verletzt. (Symbolbild)
Bei dem Grundstücksbrand wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Bei dem Grundstücksbrand wurde niemand verletzt. (Symbolbild)
Bei dem Grundstücksbrand wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
18 Hunde bei Grundstücksbrand in Freital evakuiert
Am Abend gerät Unrat auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Brand. Zwei Personen werden in Sicherheit gebracht und mit ihnen 18 Hunde.

Freital.

Die Polizei hat zwei Menschen und 18 Hunde von einem brennenden Grundstück in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Sicherheit bringen müssen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fing am Sonntagabend ein Haufen Unrat auf dem Grundstück Feuer, wodurch ein Einfamilienhaus leicht beschädigt wurde.

Der Notruf erreichte die Beamten um etwa 20 Uhr. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist niemand verletzt worden. Zu den Brandursachen lagen vorerst keine weiteren Informationen vor. Nun soll ein Brandursachenermittler die Lage bewerten. (dpa)

