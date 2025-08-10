Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Verkehrskontrolle in Leipzig bremst einen 18-Jährigen aus. (Symbolbild)
Eine Verkehrskontrolle in Leipzig bremst einen 18-Jährigen aus. (Symbolbild) Bild: Stefan Sauer/dpa
Sachsen
18-Jähriger fährt mit 110 km/h durch Leipzig
Der junge Mann fährt mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Er ist noch in der Probezeit.

Leipzig.

Ein 18-Jähriger ist mit 110 km/h durch Leipzig gerast. Laut Angaben der Polizei war der junge Mann am Freitagabend mit einem Transporter unterwegs, als er bei einer Verkehrsüberwachung deutlich zu schnell fuhr und erfasst wurde. Zulässig war eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Der Fahrer ist erst seit Februar im Besitz des Führerscheins und befindet sich noch in der Probezeit. Nun muss er mit mindestens 560 Euro Bußgeld, zwei Monaten Fahrverbot, einer Nachschulung und der Verlängerung seiner Probezeit rechnen, wie die Polizei mitteilte. (dpa)

