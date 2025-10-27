Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die gefundene Goldmünze ist kleiner als ein Centstück.
Die gefundene Goldmünze ist kleiner als ein Centstück. Bild: Robert Michael/dpa
Die gefundene Goldmünze ist kleiner als ein Centstück.
Die gefundene Goldmünze ist kleiner als ein Centstück. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
2.200 Jahre alte Goldmünze in Sachsen entdeckt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie ist kleiner als ein Centstück und wiegt gerade mal zwei Gramm: Dennoch gilt der Fund als Sensation. Eine bei Leipzig entdeckte keltische Goldmünze gilt als ältestes Münzstück des Freistaats.

Dresden/Leipzig.

Es ist ein Fund, der Geschichte schreibt: Ein ehrenamtlicher Sondengänger hatte auf einem Feld in Gundorf bei Leipzig im Juli eine 2.200 Jahre alte keltische Goldmünze entdeckt. Nun präsentierte das Landesamt für Archäologie Sachsen das außergewöhnliche Stück der Öffentlichkeit. Der Fund gilt als älteste bekannte Münze Sachsens und liefert neue Hinweise auf Handelskontakte zwischen keltischen und einheimischen Gemeinschaften.

"Es ist der wahrscheinlich kleinste Fund, den wir jemals präsentiert haben", sagte Landesarchäologin Regina Smolnik in Dresden bei der Vorstellung. Bei der Münze, die nur 2 Gramm schwer und kleiner als ein Centstück ist, handelt es sich um einen Viertelstater, wie der Nennwert der Münze bezeichnet wird. 

Die Vorderseite zeigt laut Smolnik einen Kopf - wahrscheinlich der eines Tieres. Man erkenne Augen, Hörner und eine bucklige Stirn. Auf der Rückseite seien ein geöffneter Ring mit verdickten Enden sowie ein Stern mit abgerundeten Ecken und eine Kugel dargestellt. "Vergleichbare Stücke finden sich vor allem im nordböhmischen Siedlungsgebiet der Kelten und datieren in das 3. Jahrhundert vor Christus", so das Landesamt.

Sondengänger Daniel Fest hat im Sommer den wertvollen Fund gemacht.
Sondengänger Daniel Fest hat im Sommer den wertvollen Fund gemacht. Bild: Robert Michael/dpa
Sondengänger Daniel Fest hat im Sommer den wertvollen Fund gemacht.
Sondengänger Daniel Fest hat im Sommer den wertvollen Fund gemacht. Bild: Robert Michael/dpa

Daniel Fest, zertifizierter Sondengänger, der etwa zehn bis fünfzehn Mal im Jahr mit seinem Metalldetektor unterwegs ist, hat schon viele archäologische Funde gemacht. Im Sommer stieß er auf die Sensation: "Diese Münze ist nicht mein ältester, aber mein schönster Fund."

"Es ist faszinierend, so etwas Kleines im Erdreich aufzuspüren", sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) und dankte zugleich dem Finder. Das Fundstück sei ein besonderes Beispiel für die vorbildliche Zusammenarbeit von ehrenamtlichen, zertifizierten Sondengängern und dem Landesamt für Archäologie Sachsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
12:05 Uhr
2 min.
Steuerschätzung: Sachsen weiter unter Spardruck
Der Spardruck in Sachsen hält auch nach der Oktober-Steuerschätzung an (Archivbild).
In der Landeskasse klingelt es 2025 ordentlicher als gedacht. Doch ab 2027 drohen Einbußen. Der Freistaat müsse seine Sparbemühungen forcieren, sagt der Finanzminister.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
08.10.2025
4 min.
Prozess um Babyleiche im Müll - Mutter vor Gericht
Eine heute 24-jährige Frau soll ihr Baby, ein Mädchen, Anfang Februar dieses Jahres in Freital lebend zur Welt gebraucht und getötet haben.
In einer Entsorgungsfirma wird ein totes Baby im Biomüll gefunden. Acht Monate später beginnt der Prozess gegen die 24-jährige Mutter. Sie äußert sich in einer Erklärung.
Mehr Artikel