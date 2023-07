20-Jährige für ein Jahr Dresdens Schokoladenmädchen

Dresden.

Die angehende Konditorin Hannah Jacob ist für ein Jahr das Dresdner Schokoladenmädchen. "Ich hab schon als Kind gern Schokolade gegessen, gelernt, dass das Genuss ist", sagte die 20-Jährige am Freitag bei ihrer Vorstellung in der Bäckerei, wo sie im zweiten Lehrjahr arbeitet. Sie möge dabei eher dunkle Sorten als die hellen. Die junge Frau aus Glauchau (Landkreis Zwickau) hat Abitur und zog für die Ausbildung in die Landeshauptstadt.