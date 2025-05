20-Jähriger bewirft Reisende mit Steinen - Ermittlungen

Ein 20-Jähriger wirft in Leipzig Steine auf Reisende, beleidigt und bespuckt sie immer wieder. Er ist kein Unbekannter. Die Polizei hat allein in diesem Jahr Dutzende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Leipzig.

Ein 20-Jähriger hat an einem Leipziger Bahnhof Steine auf Reisende geworfen und diese zudem bespuckt. Gegen den 20-Jährigen seien Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet worden, teilte die Bundespolizei mit. Verletzt wurde niemand. Für die Beamten ist der 20-Jährige kein Unbekannter. Seit Anfang dieses Jahres sei er mehr als 50 Mal als Beschuldigter in Ermittlungsverfahren in Erscheinung getreten, hieß es weiter. (dpa)