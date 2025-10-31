Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Moderatorin Inka Bause friert viel weniger, seit sie "Bauer sucht Frau" moderiert. (Archivfoto)
Moderatorin Inka Bause friert viel weniger, seit sie "Bauer sucht Frau" moderiert. (Archivfoto) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
20 Jahre "Bauer sucht Frau" haben Inka Bause jung gehalten
Inka Bause hilft seit 20 Jahren Landwirten, eine neue Liebe zu finden. Und sie behauptet: Das viele Drehen an der frischen Landluft hat sie abgehärtet - so sehr, dass sie kaum noch friert.

Köln.

Moderatorin Inka Bause präsentiert seit 20 Jahren "Bauer sucht Frau" - und bemerkt dadurch sogar körperliche Veränderungen. "Seit ich bei "Bauer sucht Frau" dabei bin, scheint mein Immunsystem im Dauereinsatz zu sein. Ich friere kaum noch und bin so gut wie nie krank", sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Kuppelshow, die einsame Landwirte bei der Suche nach der großen Liebe begleitet, muss die Moderatorin oft in ländlichen Regionen und unter freiem Himmel moderieren. Jeder weiß: Da pfeift schon mal ein kühler Wind. Bause ist nach eigenen Angaben aber kein Fan von Moderationen im Wintermantel. Entsprechend kälteresistent muss sie sein - und ist es nach eigenen Angaben auch.

Landluft hält offenbar jung

"Ich glaube, dass mich "Bauer sucht Frau" da abgehärtet hat", sagte sie der dpa. "Man könnte auch sagen: "Bauer sucht Frau" hat mich jung gehalten." Im deutschen Fernsehen gebe es vermutlich auch niemanden, der so viel draußen und an der Landluft gedreht habe wie sie für das langlebige RTL-Format. "Allerhöchstens Wettermoderatoren."

Bause ist die Tochter des erfolgreichen Schlagerkomponisten Arndt Bause und begann ihre Karriere als Sängerin in der ehemaligen DDR. Schon mit jungen Jahren wurde sie durch Lieder wie "Spielverderber" und "Ist das Liebe?" berühmt. Seit 2005 moderiert sie "Bauer sucht Frau". Die Sendung feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Von Montag (3. November, 20.15 Uhr) an ist bei RTL eine neue Staffel zu sehen (bereits jetzt auf RTL+). (dpa)

