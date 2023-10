200 Einzelhandels-Beschäftigte bei Demo zu Tarifkonflikt

Burgstädt.

Im Tarifkonflikt des Einzelhandels in Sachsen haben am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 200 Beschäftigte vor einer Kauflandfiliale in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) demonstriert. Aufgerufen waren Beschäftigte von Kaufland, H&M, Netto, Aldi und Primark aus den Regionen Leipzig-Nordsachsen und Chemnitz-Zwickau, wie die Gewerkschaft Verdi weiter mitteilte.