2022 mehr Promovierende an Sachsens Hochschulen

Kamenz. An den sächsischen Hochschulen befanden sich im vergangenen Jahr 13.622 Personen in einem laufenden Promotionsverfahren. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Donnerstag 407 oder 3,1 Prozent mehr als 2021. Fast die Hälfte (46,9 Prozent) sind demnach Frauen, ein Fünftel waren ausländische Staatsangehörige. Das Durchschnittsalter lag bei knapp 33 Jahren. 1838 Menschen standen dabei am Anfang ihrer Promotion, 1453 schlossen die Promotion erfolgreich ab - 145 mehr als im Jahr zuvor.

Ein Drittel strebte in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften einen Doktorgrad an, 22 Prozent in Ingenieurwissenschaften und 18 Prozent in Mathematik und Naturwissenschaften. Die meisten Frauen wollten in Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften sowie Veterinärmedizin promovieren. In den Kunstwissenschaften waren sie mit einem Anteil von 67 Prozent vertreten sowie mit 63 Prozent in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften. (dpa)